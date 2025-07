Regno Unito la ministra delle Finanze come Elsa Fornero | pianto in aula e sterlina in caduta libera

Il Regno Unito attraversa un momento di grande tensione politica, con la ministra delle Finanze Rachel Reeves che, come Elsa Fornero in Italia, si trova al centro di un acceso scontro parlamentare. Durante il Question Time, le lacrime della cancelliera dello Scacchiere hanno catturato l’attenzione, mentre la sterlina precipitava in una crisi di fiducia. Un episodio che ricorda le sfide di leadership e instabilità economica di altri paesi europei, lasciando intravedere un futuro incerto per il Regno Unito.

Il clima politico nel Regno Unito si fa incandescente dopo il duro scontro parlamentare che ha visto protagonista la ministra delle Finanze, Rachel Reeves. Durante il Question Time alla Camera dei Comuni, la quarantaseienne cancelliera dello Scacchiere è scoppiata a piangere mentre la leader dell’opposizione Tory, Kemi Badenoch, la incalzava sulla gestione dell’economia e dei conti pubblici. Un momento che ha richiamato alla mente la scena di Elsa Fornero in Italia, simbolo di un governo sotto pressione per la questione legata all’aumento dell’etĂ pensionistica. Un duro confronto che mette a rischio la posizione di Reeves. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Regno Unito, la ministra delle Finanze come Elsa Fornero: pianto in aula e sterlina in caduta libera

