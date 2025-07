Milan al via la nuova stagione | ecco quando sarà presentato Allegri

L’attesa è finita: lunedì 7 luglio segna il debutto ufficiale del Milan nella stagione 2025/2026 sotto la guida di Massimiliano Allegri. Dopo l’attesissima presentazione alle 13 presso Casa Milan, i rossoneri scenderanno in campo alle 18 per il primo allenamento stagionale. È il momento di scoprire le novità, i nuovi arrivi e l’entusiasmo che accompagnerà questa avventura. La passione rossonera è pronta a ripartire, e voi non potete perderlo!

2025-07-03 13:08:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Fissata per le 13 di lunedì prossimo, presso Casa Milan, la conferenza stampa del nuovo allenatore. Alle 18 invece tutti in campo per il primo allenamento Lunedì 7 luglio prende ufficialmente il via la stagione 20252026 per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Nei giorni del 4 e 5 luglio, i primi calciatori rossoneri disponibili per rispondere alla convocazione inizieranno a svolgere i test fisici per poi raggiungere il centro sportivo di Milanello nella sera di domenica 6. Nella giornata successiva, prende il via il tradizionale raduno e la preparazione pre-campionato che, almeno fino alla partenza per Singapore e all’amichevole del 23 contro il Liverpool, si svolgerà all’interno del centro sportivo rossonero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Albertini: "La Coppa Italia non salva la stagione del Milan, non è accettabile. Se hai smesso di lottare per lo Scudetto a dicembre..." - Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, esprime la sua delusione riguardo alla stagione attuale dei rossoneri.

