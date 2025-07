Si tratta di temperature doppie rispetto alla media globale con ondate di caldo estreme stimate dalla Nasa grazie ai dati satellitari

Le temperature globali stanno raggiungendo livelli record, con ondate di caldo estreme che si attestano doppi rispetto alla media mondiale, come evidenziato dai dati satellitari della NASA. Il sistema GEOS-FP ci offre una panoramica innovativa e realistica di questi eventi climatici, mostrando come il nostro pianeta si stia trasformando rapidamente. Questi dati sono fondamentali per comprendere e affrontare le sfide del cambiamento climatico—una questione che riguarda tutti noi.

I l sistema Goddard Earth Observing System Forward Processing (GEOS-FP) è un modello di ricerca gestito dal Global Modeling and Assimilation Office della NASA per dimostrare nuovi modi innovativi di utilizzare i dati satellitari per migliorare le previsioni meteorologiche e per aiutare la NASA a raccogliere nuove osservazioni del nostro pianeta. L’animazione mostra le temperature superficiali in tutto il globo dal 15 giugno al 1 luglio. Leggi anche › Perché il caldo notturno peggiora l’asma? L’allarme e i consigli degli Pneumologi Come vediamo l’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con una temperatura doppia rispetto alla media globale con ondate di calore estreme. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Si tratta di temperature doppie rispetto alla media globale con ondate di caldo estreme, stimate dalla Nasa grazie ai dati satellitari.

