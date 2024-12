Lanazione.it - Numerosi furti in tutta Italia, blitz dei carabinieri in un campo nomadi a Prato: arrestato latitante

, 30 dicembre 2024 – Con undeiin unè terminata la latitanza di un 29enne di etnia Sinti, plurpregiudicato, colpito da due misure di custodia cautelare in carcere della corte di appello di Ancona e del gip di Bologna, ma che era evaso a ottobre dagli arresti domiciliari in una casa di Lido di Camaiore (Lucca). Ilo hannola notte scorsa dopo aver cinturato undove si era nascosto ed esservi penetrati con undi due minuti per raggiungerlo ed evacuarlo in manette. Il 29enne è considerato uno dei membri di un gruppo di malviventi, anche loro raggiunti da ordinanze di custodia cautelare in carcere, autori diin più provincene. Tra i colpi attribuiti alla gang, c'è quello a un'armeria in Emilia Romagna dove vennero rubate numerose armi da fuoco.