Milan-Roma, Bennacer: "Fonseca? Non l'ho ancora visto. Siamo uniti"

Ismael, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, ao. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sull'aria nello spogliatoio: "e stiamo lavorando bene. Non è il risultato che volevamo, ma cerchiamo di vincere le partite. Andiamo avanti, questa è una partita particolare, ma non abbiamo perso ed è importante". Su Paulo: "Non abbiamonessuno, neanche il mister dopo la partita. Non so cos'è successo, stavo facendo il mio riscaldamento, sono cose che succedono". Sulla squadra: "una squadra, dai difensori agli attaccanti. Non prendiamo tanti gol, quindi stiamo lavorando bene dietro e stiamo trovando un equilibrio. Io con la mia esperienza devo aiutare come posso la squadra".