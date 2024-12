Pianetamilan.it - Milan, l’addio a Fonseca sancito (anche) dai numeri: impietosi e deludenti

Da qualche ora a questa parte è finita ufficialmente l'era di Pauloda allenatore del: una parentesi che, come confermano, è stata molto deludente. Il tecnico lusitano è stato esonerato questa mattina e al suo posto i rossoneri hanno annunciato un connazionale, Sérgio Conceição. Per giustificare la decisione di mandarlo via, non nei modi e nei fatti, ma sicuramente nella sostanza, ci facciamo aiutare da una grafica gentilmente fornitaci da 'Sofascore'. Come si evince da questa grafica, infatti, l'esonero di Pauloda parte delè comunque sacrosanto. Il tecnico lusitano, in tutte le competizioni, ha guidato la squadra in 24 occasioni, vincendone solamente 12 (50%), pareggiandone 6 (25%) e perdendone altrettante. Non solo, perché i punti a partita sono stati 1,75, una media davvero molto bassa.