Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima 0-1, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAl servizio Lorenzo.0-1 Gioco: prima al corpo, dritto ad incrociare e volee dalla parte opposta.40-0 La risposta di rovescio termina in corridoio.30-0 Scappa in lunghezza la risposta di rovescio di.15-0 Prima in slice ad uscire che pizzica l’incrocio delle righe.Al servizio Brandon.PRIMO SET8.36 Termina il riscaldamento pre-match.8.35ha vinto il sorteggio ed ha scelto di servire.8.33 L’avversario odierno è Brandon, tennista classe 2001. L’americano, testa di serie numero 6 di questo torneo, lo scorso anno ha guadagnato quasi 100 posizioni: lo statunitense hato il 2024 alla posizione 134 del ranking ATP (conseguenza di un brutto infortunio) e l’ha chiuso come 38 del mondo.8.32 In corso il warm-up.