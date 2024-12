Sport.quotidiano.net - L’Inter punta la nona. Goleade e clean sheet. Ma dietro sono pochi

L’ultima notizia prima di partire per l’Arabia Saudita non è stata quella che Simone Inzaghi avrebbe voluto sentire. Il pessimismo dovuto al recupero a rilento di Pavard e Acerbi si è trasformato in certezza, allorché staff medico e tecnico hanno deciso di non aggregare i due per la trasferta a Riyad. Rispetto a Cagliari tornerà quindi il solo Darmian, il cui ginocchio acciaccato è tornato in condizioni accettabili. Le note stonate finiscono qui, di questi tempi. I risultati recenti, eccezion fatta per l’1-0 patito a Leverkusen con tanti ricambi e senza grossi scossoni per le chance di qualificazione agli ottavi di Champions, annunciano il ritorno dei campioni d’Italia ai livelli della passata stagione. Ai nerazzurri manca una partita, quella di Firenze, con cui possopravanzare il duo Napoli-Atalanta, oggi in vetta alla Serie A.