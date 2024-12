Ilfattoquotidiano.it - Il dipartimento del Tesoro americano colpito da attacco hacker proveniente dalla Cina

Ildelha rivelato di essere statoda unda parte della. In una lettere destinata al Congresso di cui l’agenzia France Presse ha preso visione si spiega che l’incidente è avvenuto a inizio dicembre. Glihanno avuto accesso ad alcuni computer dele a documenti non classificati (quindi relativamente poco importanti, ndr), si afferma.L’annuncio arriva dopo notizie secondo cui lasi sarebbe infiltrata nei sistemi di telecomunicazioni degli Stati Uniti, ottenendo l’accesso alle conversazioni telefoniche e ai messaggi di testo di funzionari statunitensi e di altri soggetti.Ildelha affermato di aver collaborato con Fbi, intelligence e altri specialisti per determinare l’impatto dell’azione.