Il caso della pista ciclabile infinita | Entro sei mesi finiremo il cantiere

I lavori sono fermi da tempo e ormai da due anni se ne attende la conclusione. Dopo ritardi e vari problemi, un anno fa il Comune aveva deciso di rescindere l’appalto, d’accordo con la ditta che stava eseguendo gli interventi. Ilavrebbe dovuto essere riassegnato a un’altra impresa, dopo regolare gara, ma questo non è ancora avvenuto. È la situazione in cui si trova la nuovache corre lungo vialeRepubblica e viale MartiriLibertà, una delle principali strade cittadine, che collega Lissone da un lato con Monza e dall’altro con la frazione di Bareggia. In gran parte realizzata, per completare lamancano solo un paio di tratti, e forse qualcosa dovrebbe finalmente muoversi con l’anno nuovo. A richiamare l’attenzione sull’opera incompiuta sono stati gli esponenti di opposizione del Listone, che hanno presentato un’interrogazione in Consiglio comunale per avere informazioni "sullo stato di avanzamento dell’opera" e per sapere "a che punto sia l’individuazione dell’esecutore".