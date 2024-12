Ilfattoquotidiano.it - Il 2025 sarà l’anno della povertà: togliere il reddito di cittadinanza è stato un atto di criminalità sociale

Il sistema più semplice e furbo per calare i salari è quello di non adeguarli all’inflazione. In Italia negli ultimi 3-4 anni abbiamo avuto una inflazione complessivarno al 17%, mentre i fondi destinati dal Governo Meloni per il rinnovo dei contratti pubblici e di competenza pubblica coprono incrementi retributivi del 6-7%. Cioè il governo ha programmato la riduzione dei salari del 9-10%.Lo stesso naturalmente stanno facendo la Confindustria e le principali associazioni imprenditoriali, escluse le banche. Tutti offrono rinnovi contrattuali che sono lontanissimi dal permettere il recupero dell’aumento dei prezzi, anche per colpa di regole contrattuali inique per i lavoratori, come “Il Pper la Fabbrica” sottoscritto tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil nel 2018.Quell’accordo di concertazione è l’ultimo di una serie di patti sociali, stipulati dal 1992 tra governo sistema delle imprese e grandi sindacati confederali, che hanno fsì che le retribuzioni italiane fossero le sole tra i paesi Ocse a perdere quasi il 3% di valore negli ultimi trent’anni.