Hellas la difesa tallone d’Achille

Dall’estasi estiva di un illusorio pomeriggio d’agosto contro il Napoli, schiantato 3-0 nel tripudio del Bentegodi, alla cruda realtà di oggi, con l’ombra della retrocessione che incombe. Non si presenta certo con l’abito migliore questa sera al Dall’Ara il Verona, peggiordel campionato e d’Europa, assieme agli inglesi del Wolverhampton, con 40 gol subiti in 17 gare (2.3 abbondati incassati ogni 90 minuti). Solidità cercasi dunque per la squadra di Paolo Zanetti, riconfermato qualche settimana fa sulla panchina dell’dopo che ormai sembrava già tutto fatto per il ritorno di Salvatore Bocchetti (poi dirottato su Monza), prima di un clamoroso dietrofront, premiato con il blitz di Parma (3-2), arrivato dopo oltre un mese di sconfitte, poi oscurato dall’ultimo ko casalingo contro il Milan.