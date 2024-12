Sport.quotidiano.net - Girone B. Ospitaletto ancora top. Delusione Arconatese

(Brescia)È tempo di giudizi di metà stagione nelB di Serie D. Un raggruppamento che, oltre alle venete Chievo Verona e Vigasio, presenta una nutrita schiera di squadre lombarde che stanno cercando di raggiungere i rispettivi obiettivi. Al giro di boa il voto più alto è senza dubbio per l’: non solo perché gli “oranges“ hanno conquistato la corona d’inverno con tre punti di vantaggio sul Desenzano, ma soprattutto perché la formazione di Quaresmini ha fatto vedere di possedere le qualità che occorrono per centrare il secondo salto di categoria consecutivo. Se al momento gli arancioblù meritano una promozione a pieni voti, un giudizio molto positivo spetta proprio al Desenzano, che ha dimostrato di essere la principale rivale dell’nella lotta per la Serie C.