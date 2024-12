Dilei.it - Fedez su Instagram: “Vorrei non te ne fossi mai andata”. Il mistero dietro la dedica

Leggi su Dilei.it

non te nemai”. La strofa di una canzone al centro della curiosità del giorno, condivisa danelle sue stories. Non è un: Chiara Ferragni e Federico Lucia sono ufficialmente separati, e il divorzio è previsto entro 6 mesi. E se perquesto è stato il primo Natale senza i suoi figli, lo stesso non si può dire della Ferragni, circondata dall’amore della sua famiglia e di Leone e Vittoria (oltre che del nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera)., la misteriosasuUna canzone – Hello There di Lyrical Lemonade, Lil Tracy, Corbin & Black Kray – condivisa dasulle stories suha scatenato la curiosità dei follower e della stampa. Un verso, in particolare, è carico di nostalgia e di malinconia. “Ogni notte bacio il tuo ricordo a letto,non te nemai