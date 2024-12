Gamberorosso.it - È rottura in Oltrepò Pavese: nove aziende lasciano il Consorzio. Erga omnes a rischio?

Non c'è pace in. Questo tumultuoso 2024 si chiude con l'annuncio dell'uscita diimprese daldi tutela vini, tra cui importanti imbottigliatori come la Vinicola Decordi e la Losito e Guarini. La vicenda segue le dimissioni di cinque consiglieri (Quirico Decordi, Federico Defilippi, Renato Guarini, Pierpaolo Vanzini e Valeria Vercesi) dal Consiglio di amministrazione dello scorso luglio, in polemica contro la gestione dell'ente presieduto da Francesca Seralvo. Il Cda si era ricostituito in poche settimane e ilaveva scelto in Riccardo Binda (ex Doc Bolgheri) il nuovo direttore, ma le questioni sono rimaste aperte e ora è arrivata la scelta diassociate di fare un passo ulteriore e di abbandonare. Ilha risposto immediatamente e, in un comunicato, annunciando di aver ricevuto altrettante richieste di adesione, e sottolineando che il numero dei soci si mantiene «stabile» e, anzi, che oggi «raggiunge il livello più alto degli ultimi anni».