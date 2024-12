Lanazione.it - Da quando e perché si festeggia il nuovo anno

Capodrappresenta l’inizio di unciclo. Le origini di questa festa risalgono alle celebrazioni pagane in onore del dio romano Giano. Il calendario giuliano emanato da Giulio Cesare intorno al 46 a.C. stabilì la durata dell'solare in 365 giorni e 6 ore e istituì l'1 gennaio come il primo giorno dell'. Fino a quel momento, invece, coincideva con l'1 marzo. I romani erano soliti celebrare l'1 gennaio il dio Giano, da cui deriva il nome stesso del mese. Nei secoli successivi all'istituzione del calendario giuliano, alcuni Paesi avevano comunque giorni diversi per il Capod, per indicare l'inizio dell': nel Medioevo in Inghilterra e Irlanda si celebrava il 25 marzo, in Spagna il 25 dicembre. Fu poi papa Innocenzo XII a unificare tutti nel segno dell’1 gennaio a partire dal 1691.