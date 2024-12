Anteprima24.it - Campane di B, si chiude il 2024: Juve Stabia sorride, Salernitana esonera Colantuono

Tempo di lettura: 2 minutiLasaluta un eccezionaledavanti al proprio pubblico al Menti: la vittoria straripante del girone C di Serie C quest’estate, senza playoff, e l’alta classifica di Serie B che sta caratterizzando la nuova stagione, sono ottimi presupposti da cui ripartire l’anno nuovo. Ci si aspettava plausibilmente una vittoria, ma il Frosinone non è certo vittima sacrificale: i ciociari, è vero, sono all’ultimo posto, ma appena qualche giorno fa hanno stracciato laper 2-0. Al 21? è arrivato il gol di Adorante, a seguito di un calcio d’angolo, e dopo un primo tentativo di Ruggiero che finisce sulla traversa. Gli ospiti però avevano reagito subito. Le Vespe avevano trovato il raddoppio con Bellich, ma dopo revisione var, è stato ravvisato il tocco di mano di Varnier.