Calciomercato Napoli Manna chiude un’operazione di mercato | novità su Pellegrini!

Finestra dialle porte,pronto are nuovi colpi in entrata ed in uscita: la situazione.Dopo la grande chiusura di un 2024 antitetico in cui c’è stato uncon due facce completamente diverse, la dirigenza azzurra è pronta a ritoccare la squadra per lanciarla a pieno ritmo nella seconda parte di stagione. Le parole del dsnel pre partita contro il Venezia sono chiare e l’obiettivo dei partenopei sarebbe quello di allungare la rosa soltanto con giocatori che possano alzare il livello.Capitolo cessioni, Zerbin al Venezia: operazione riuscita!Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilavrebbe trovato un accordo con il Venezia per la cessione di Alessio Zerbin con la formula di un prestito con obbligo di riscatto che verrebbe esercitato con la salvezza da parte della squadra allenata da Eusebio Di Francesco.