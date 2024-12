Cityrumors.it - Altro 737 in difficoltà, poteva esserci un’altra strage: cosa è successo

Dopo la terribile tragedia dell’aereo che si è schiantato al suolo, unha avuto lo stesso problema ma è riuscito a cavarselaevitata. Dopo il terribile incidente accaduto la mattina del 29 dicembre dove un volo della compagnia low cost Jeju Air ha avuto un terribile incidente, c’è stato il rischio che potesse essercene un, ma per fortuna tutto è stato risolto. Ora però il governo coreano sta mettendo sotto controllo tutti gli aerei della compagnia, ma non solo.737 in(Ansa Foto( Cityrumors.itIl volo decollato dalla Corea del Sud, lo stesso della compagnia low cost Jeju Air è dovuto rientrare dove era partito per lo stesso problema al carrello di atterraggio riscontrato nell’incidente mortale che ha visto morire più di cento persone.