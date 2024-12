Quifinanza.it - Addio al bonus caldaia: tutte le alternative sostenibili dal 2025

Leggi su Quifinanza.it

Dal, l’Italia cambierà il modo in cui riscalda le sue abitazioni. Le caldaie a gas perderanno ogni tipo di incentivo fiscale, segnando una transizione verso tecnologie più rispettose dell’ambiente. Questa svolta non è solo normativa: è un tassello di un piano più ampio per ridurre le emissioni domestiche e raggiungere gli obiettivi europei dità. Mentre le caldaie a gas si avviano verso l’definitivo, emergono soluzioni innovative come pompe di calore, caldaie a biomassa e riscaldamento a pavimento, supportate da nuovi incentivi per favorire il cambiamento.Fine dei vantaggi per le caldaie a gasLa Legge di Bilanciomette la parola fine agli incentivi per le caldaie a gas, interrompendo le agevolazioni che per anni hanno sostenuto l’efficienza energetica degli edifici.