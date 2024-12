Metropolitanmagazine.it - Yawahada, analisi e recensione della fragranza di J-Scent

Leggi su Metropolitanmagazine.it

– Lanciata nel 2019, è una delle 17 referenze attualmente disponibili in Italia del brand giapponese J-.J-: ecco tutto quello che sappiamo sullaIl brand afferma, tramite i suoi prodotti, di voler racchiudere gli aromi del Giappone in bottiglia. Vi riesce con una eleganza tale da ricordare l’educazione diffusa tra il loro popolo. L’idea che riprendono è anche quella di non invadere lo spazio altrui con profumi eccessivamente forti ed impregnanti. Nonostante ciò, i loro prodotti sono di eccellente qualità, notevole intensità e spesso sinonimo di purezza.J-è un marchio di profumi lanciato nel 2017. La sua collezione è composta da un totale di 23 diverse fragranze, tutte ispirate a un tema che rappresenta il Giappone e la vita quotidiana.La sua collezione di profumi trae ispirazione, quindi, dalla cultura, dalle tradizioni, dalla natura e dai profumi distintivi che circondano nella vita quotidiana le persone che abitano il Giappone.