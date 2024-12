Ilgiorno.it - Travolta dal bob. Alla guida c’era una bimba

È stata dimessa con una prognosi di dieci giorni la quarantenne di San Donato Milanesesabato pomeriggio a Selvino da un bob.una bambina di sei anni, che stava giocando in quel momento con altri suoi coetanei nell’area allestita sulla vecchia pista da sci che scende dal monte Purito. Una bella giornata di sole e di neve, nell’area giochi nel centro del paese della Val Seriana in questi giorni pieno di turisti, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Per fortuna non è stato così: la 41enne centrata dal bob in plastica ha inizialmente perso i sensi ed è stata portata con l’elisoccorso al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono tuttavia migliorate nelle ore successive, finodecisione di dimetterla oggi. Lesioni dunque guaribili in poco meno di due settimane.