Torneo di baskin in Lussemburgo | un laboratorio per i valori europei di inclusione

di Marco PozziDal 20 e 22 dicembre si è svolto a Esch-sur-Alzette, in, uninternazionale di: sei squadre (tre francesi, una belga, una lussemburghese, una italiana), un centinaio di atleti, con le loro abilità e disabilità, hanno vissuto insieme fra palestra e ostello, conoscendosi, parlandosi, talvolta a parole talvolta a gesti, condividendo momenti di competizione e festa notturna.Il venerdì i gruppi sono arrivati, chi in aereo chi in bus; il sabato si è svolto il, dalle 8.30 alle 19.30, con ogni squadra chiamata a giocare cinque partite (vittoria della Piace, di Piacenza); la domenica si è tenuto il clinic tecnico, ci si è riposati, preparandosi alla partenza.È stata un’occasione di crescita per gli atleti, che per le loro disabilità spesso non riescono a viaggiare nella quotidianità.