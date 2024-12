Ilrestodelcarlino.it - Sparisce una dodicenne, mobilitazione per trovarla: ricerche anche in mare

Pesaro, 29 dicembre 2024 – Ore di apprensione alla ricerca di una ragazzina di 12 anni di cui, dal tardo pomeriggio di ieri, si sarebbero perse le tracce. L’allarme è stato lanciato con una telefonata al 112 da parte di un coetaneo che faceva parte della sua comitiva di amici. Erano all’incirca le 18,45. Il giovanissimo, al telefono con gli operatori della Questura, si è detto preoccupato avendola vista allontanarsi dagli altri, e dirigersi presumibilmente verso il moletto, in uno stato di apparente alterazione. Da lì si sono tempestivamente diramate lesia viache via terra visto che l’ultimo posto in cui la ragazzina sarebbe stata avvistata era la zona intorno alla Palla di Pomodoro. La polizia ha provveduto a rintracciare il ragazzino che poco prima aveva composto il numero di emergenza ascoltando il suo racconto in presenza dei genitori.