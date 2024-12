Pianetamilan.it - Parisi: “Quando non gioco non sono contento. Futuro? Vedremo, ora sto qua”

Leggi su Pianetamilan.it

In conferenza stampa, il terzino sinistro della Fiorentina, Fabiano, finito ultimamente nel mirino del Milan, ha commentato così il pareggio per 2-2 ottenuto contro la Juventus. “Sappiamo che è difficile fare punti qui. È stato molto importante rimanere in partita fino alla fine. Poi Sottil ha fatto un grande gol. Lavoriamo tanto in settimana e il lavoro ripaga sempre”. Ha poi aggiunto: “Io lavoro molto durante la settimane e so di essere sempre a disposizione del mister. Non giocavo da tanto tempo e non è stato facile rimanere concentratonon giochi da tempo estato bravo. Oggi avevo un avversario difficile estato bravo a resistere e a metterlo in difficoltà”. Sul suo: “un giocatore della Fiorentina ea disposizione e voglio aiutare squadra a società.