Papa | A tavola parlate no al cellulare

12.35 "Il dialogo è l'elemento più importante per una famiglia. Una famiglia che non comunica non può essere una famiglia felice",ha dettoFrancesco all'Angelus, invitando a parlarsi e ad ascoltarsi e mettendo in guardia dal restare chiusi in se stessi o con la testa sul."La famiglia è un tesoro prezioso da tutelare" ha aggiunto. Poi:"Preghiamo per le famiglie che soffrono a causa della guerra, in Ucraina, Palestina, Israele, Myanmar, Sudan,Nord Kivu".Infine,ha rivolto la reghiera per le vittime del crash aereo in Sud Corea