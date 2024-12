Quifinanza.it - L’estensione Honey di PayPal accusata di truffa, come sottrae soldi a utenti e influencer

Un’estensione per browser web particolarmente popolare è statadi. Si tratta di, di proprietà del colosso dei pagamenti online. Il software promette, al momento di un acquisto online, di cercare sul web tutti gli sconti applicabili tramite codici (o coupon) per ridurre il prezzo di quanto comprato e applicarli automaticamente.In realtà però, stando a quanto emerso da un’inchiesta,non solo permetterebbe ad alcuni negozi online di nascondere i migliori codici sconto, ma sfrutterebbe una particolare regola del marketing online per accaparrarsi commissioni, ai danni spesso di piccoli creatori di contenuti che pubblicizzano, attraverso i loro canali, determinati prodotti.funzionanoe il referral marketingè un’estensione web gratuita di proprietà di, che l’ha acquistata per 4 miliardi di dollari nel 2020, che nasce con lo scopo di far risparmiare denaro ai suoidurante gli acquisti online.