Ilrestodelcarlino.it - La mostra di Guareschi e la Cervia di una volta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prosegue con gran successo laGiovannino, inaugurata il 21 dicembre di quest’anno alla presenza di un vasto pubblico e delle autorità cittadine. Alessandro Forni, presidente dell’associazione Menocchio die curatore dell’allestimento, dopo aver ringraziato Albertoper i materiali forniti e per la collaborazione, ha illustrato ai tanti visitatori, tra cui il sindaco, assessori ed esponenti della cultura e del volontariato cittadino i grandi pannelli con le immagini dei luoghi cervesi cari al grande giornalista e umorista parmense, che aveva elettoa sua seconda casa.infatti qui si trasferiva durante il periodo estivo e qui è morto il 22 luglio 1968. Tra i luoghi più amati dallo scrittore è da ricordare innanzitutto il villino posto in via Bellucci, che ha all’esterno, in ferro battuto, la classica firma dello scrittore, costituita da lettere a formare l’immagine del suo volto, quasi fosse uno stemma nobiliare che identifica uno dei ‘possedimenti’ della ‘casata’ dei