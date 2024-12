Lettera43.it - Incidente a Viareggio, morte una bambina di 11 anni e la madre: feriti il papà e le sorelle

Unadi 11e lasonoin unstradale lungo la variante Aurelia a. I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di domenica 29 dicembre. Due auto si sono scontrate nelle vicinanze dello svincolo Macelli e nello schianto sono rimastianche il padre della bimba, trasportato all’ospedale Versilia, e le due sorelline di sei e nove. Una è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cisanello, mentre l’altra si trova nello stesso nosocomio dele non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, i bimbi sarebbero stati sbalzati fuori dall’auto dopo l’impatto. Sembra che una delle due macchine coinvolte fosse appena entrata sull’Aurelia dall’ingresso diSud, mentre l’altra già la percorreva in direzione di Massa Carrara.