Lanazione.it - Il Giubileo apre a Lucca. Un modo per far ripartire la speranza nei fedeli

Leggi su Lanazione.it

, 29 dicembre 2024 – Ilviene aperto oggi anche a– come in ogni diocesi del mondo – dopo l’apertura in Vaticano della notte di Natale da parte di papa Francesco, questo il messaggio dell’arcivescovo di, Paolo Giulietti La Bolla di indizione del2025 fa riferimento allanon come a una condizione, ma come a un esito del cammino dell’anno santo: Peregrinantes in spem. In effetti Papa Francesco identifica nel “farla” il principale obiettivo dell’appuntamento giubilare. Tutta la Chiesa è chiamata a mobilitarsi, non tanto e non solo verso Roma, ma assumendo l’atteggiamento interiore di chi “va alla ricerca del senso della vita” (n. 6). Una Chiesa tutta pellegrina, tutta in cammino per le vie di questo mondo travagliato e complesso, in continua e veloce trasformazione, nel quale i tradizionali riferimenti stabili uno dopo l’altro vacillano, lasciando disorientati, cioè privi di senso.