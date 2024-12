Pianetamilan.it - Ex Milan, 84° compleanno per il franco-argentino Nestor Combin

Oggi è ildell'ex calciatore del. L'attaccante francese, nato in Argentina da padre francese e madre indigena, spegne 84 candeline. La carriera calcistica diè iniziata in Francia, all'Olympique Lione, con cui ha giocato dal 1959 fino al 1964. Con l'OL, l'attaccante giocò 164 partite, segnò 94 gol (di cui 68 in Ligue 1) e vinse la Coppa di Francia 1963/1964. Nella stagione 1964/1965 giocò alla Juventus e, coi bianconeri, collezionò 38 presenze, segnò 10 gol e vinse la Coppa Italia. La stagione successiva si trasferì al Varese, con il quale ha segnato solo 2 gol in 18 partite. Nel 1966 tornò a Torino, ma stavolta sponda granata. Nella stagione 1967/68,segnò 13 gol in Serie A, di cui 3 contro la Juve e sfiorò il titolo di capocannoniere di quella stagione, e vinse la sua seconda Coppa Italia.