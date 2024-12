Liberoquotidiano.it - Chef Rubio fa lo sciacallo anche contro Cecilia Sala

Un esibizionista. Che ha bisogno di sparare autentiche bestialità sui social per far parlare di sé e del suo antisemitismo endemico., lode' noantri: il suo tweet “dedicato” a, la giornalista italiana sequestrata in Iran dove l'hanno arrestata, è orribile, vomitevole. Eccolo, nel suo tipico odio: «Lunga vita all'Iran e a chi resiste alle ingerenze imperialiste. Miracolate sioniste e spie con la passione dei viaggi non dovrebbero essere compiante, ma condannate». Il linguaggio è quello che conosciamo da troppo tempo, simile alle parole d'ordine di Hamas come di Hezbollah. E lui,, fa il verso alle organizzazioni terroristiche. Giustamente, Enrico Mentana gli ha dato del «miserabile», termine più acconcio non potrebbe esserci. Scrivere, raccontare il mondo, fare il giornalista significa “passione per i viaggi”.