Ilrestodelcarlino.it - Cantagalli: "Uno sguardo truce. Ma sapeva godersi la vita"

Raggiunto telefonicamente, Lucaracconta quello che fu l’impatto del tecnico mantovano sulla sua ‘seconda’ modenese, iniziata nel 1993: "Bagnoli da subito mi fece un’ottima impressione. Era stato uno degli assistenti di Velasco in Nazionale, lo avevo conosciuto e sapevo quanto valeva, certo non mi aspettavo di vincere subito così tanto con lui. Un tecnico bravo, carismatico, gestiva il gruppo benissimo. Una persona correttissima, davvero un grande del nostro sport". Il pensiero va a unasfortunata, soprattutto negli ultimi anni: "Ha passato momenti molto difficili – continua– unanon facile che un po’ si è cercato, ma ha avuto anche tanta sfortuna e il mondo del volley un po’ lo ha abbandonato, a volte succede quando si scende dai gradini alti". La descrizione del Bagnoli uomo è perfetta: "Aveva unoun po’, voleva apparire come una persona seria e preparata, quale era nel suo ambito, ma fuori dal campo era davvero una persona di compagnia, uno che si godeva la".