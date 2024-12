Scuolalink.it - Borse di Studio per studenti delle scuole secondarie di II Grado in Calabria: scadenza 7 aprile 2025

La Regioneha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione dididestinate aglidi secondoper l’anno scolastico 2023/2024. Questi contributi coprono l’acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e il trasporto, oltre all’accesso a beni e servizi culturali. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online a partire dal 3 marzofino al 7. Chi può richiedere ledi? La borsa diè destinata aglidi secondoche rispettano i seguenti requisiti: Residenza: Il richiedente e lo studente devono risiedere nello stesso nucleo familiare, come indicato nella dichiarazione ISEE. ISEE: L’attestazione ISEE ordinaria del(o in alternativa quella del 2024) non deve superare 15.