Attacco di uno squalo a Marsa Alam: turista ucciso, un altro ferito

è stata teatro di un tragico incidente: unè statoe una causa di undi uno. L’episodio si è verificato nelle acque profonde del Mar Rosso, al di fuori dell’area balneabile.Indagini in corso sulle cause dell’incidenteLe autorità egiziane hanno immediatamente avviato le indagini, istituendo un comitato urgente in collaborazione con il Governatorato del Mar Rosso per accertare le circostanze che hanno portato all’aggressione. Il ministero dell’Ambiente ha adottato misure precauzionali, disponendo la chiusura della zona e il divieto di balneazione nei pressi dei pontili.Ilricoverato a Port GhalibLa seconda vittima, ferita durante l’, è stata trasportata e ricoverata presso l’ospedale di Port Ghalib. Non sono ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.