Terzotemponapoli.com - Venezia, Di Francesco: “Lo spirito battagliero deve esserci anche contro il Napoli”

Eusebio Di, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del matchil. Queste le sue dichiarazioni:“Siamo in striscia positiva. Stiamo lavorando in questa direzione legandoci al concetto diche nonmancare mai. Non possiamo non passare da quellolìil, sapendo che è una big, in un contesto difficile, poi le abilità possono venire fuori, ma noi non possiamo non avere questoe l’equilibrio. Di: sarà una gara molto difficile per noiSarà una gara molto difficile per noi. Hanno un allenatore determinato, vincente, lo conosco personalmente e non lascerà nulla al caso. Potrebbe essere un compito proibitivo, ma in questo momento ben venga. Partiamo con il proposito di ripetere le ultime prestazioni nelle trasferte complicate, ma con l’obiettivo cheessere sempre il risultato.