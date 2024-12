Top-games.it - TOP 10 Single Player da più di 100 ORE

Benvenuti a tutti i lettori ad una nuova Top a proposito del mondo dei videogiochi, questa volta una TOP 10da più di 100 ORE. In questa classifica andremo a descrivervi e posizionare dieci tra i giochi più longevi, e con le campagne più lunghe, che ci siamo mai ritrovati per le mani.Passeremo dai mondi Lovecraftiani di Bloodborne, alle incredibili ambientazioni di The Witcher; dalla tattica e gestione di Mount & Blade all’intricata trama di Dragon Age. Se anche voi siete amanti delle storie raccontate in questo tipo di giochi, non potete assolutamente perdervi questa incredibile Top.Ovviamente, abbiamo deciso di rendere questa classifica anche un video. Nel caso non abbiate voglia di leggere, fatevi raccontare a voce le nostre scelte. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per supportarci!Posizione 10 tra ida più di 100 ore per Mount & Blade 2 BannerlordMount & Blade II: Bannerlord è un videogioco di ruolo ambientato in un mondo medievale complesso e realistico.