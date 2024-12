Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2024 in DIRETTA: tra poco la partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.30I PETTORALI DI9.49 La prima manche è stata tracciata da Giorgio Pavoni, uno dei tecnici dell’Italia.9.47 Federica Brignone non è mai salita sul podio a. Il miglior risultato è un quarto posto nel 2022. Ricordiamo che nella località austriaca si gareggia ad anni alterni. Negli anni dispari tocca invece a Lienz.9.46 In attesa del rientro di Sofia Goggia a Kranjska Gora, la terza punta per l’Italia in, a nostro avviso, va già considerata la 18enne Giorgia Collomb. Certo, i pettorali disono ancora altissimi.9.45 I pettorali didegli italiani: 6 Federica Brignone, 8 Marta Bassino, 28 Asja Zenere, 29 Roberta Melesi, 30 Elisa Platino, 35 Ilaria Ghisalberti, 36 Lara Della Mea, 61 Giorgia Collomb.