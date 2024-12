Inter-news.it - LIVE Cagliari-Inter 0-3, Calhanoglu dopo Lautaro Martinez! Partita in cassaforte

è il match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i lariani allenati da Cesc Fabregas. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18, si gioca allo Stadio Unipol Domus di(ore 18) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP83? Parata reattiva di Sommer! Palla recuperata dalche prova a riaprire la, ma l’esperto numero uno si oppone e salva il clean sheet80? Altri cambi per l’: dentro Asllani, Taremi e Frattesi. Fuori, Mkhitaryan e Thuram78? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ANCHE PER HAKAN! DAGLI UNDICI METRI NON SBAGLIA IL TURCO76? CALCIO DI RIGORE IN FAVORE DELL’vento folle di Wieteska dagli sviluppi di un calcio d’angolo, anticipa de Vrij ma con il braccio! Nessun dubbio per l’arbitro72? Cambia anche Inzaghi: fuori Barella e Dimarco, dentro Zielinski e Carlos Augusto70? SI SBLOCCAMARTINEEEEEEEEEEEEEEEEZ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! NON SEGNAVA DAL GOL CONTRO IL VENEZIA A NOVEMBRE.