Lanazione.it - Juve-Fiorentina, la carica dei tifosi viola alla partenza della squadra: “Non sarà mai una partita come le altre”

Firenze, 28 dicembre 2024 – Non c’è bisogno di dirlo, ma ilo hanno voluto ricordareinper Torino: “Quella contro lantus nonmai unatutte le”. Decisi a non andare all’Allianz Stadium perntus-(domenica 29 dicembre, ore 18) per l’alto costo del biglietto e una modalità d’acquisto che costringe a registrarsi al sitontus, di fatto diventandone membro, iCurva Fiesole hanno voluto dare comunque lain, rivolgendosi soprattutto ai giocatori più giovani “perché anche loro devono capire che nonmai unale”. Un concetto ben chiaro per Pdino e per la. Così, ecco la raccomandazione affinché “il vostro spirito domani debba incarnare quello di tutti noi che ogni domenica siamo sugli spalti.