Gqitalia.it - Il taglio con ciuffo di Adam Brody potrebbe essere il più copiato nel 2025

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.: sì o no?(che, secondo Google, è il terzo attore più ricercato sul web nel 2024) risponde “sì”: di media lunghezza, dalla texture movimentata che aggiunge volume - ma senza sembrare troppo strutturato - ilè quel detche sa fare la differenza e al quale sarà impossibile rinunciare. Anche perché «ildiè un chiaro esempio di come unben fatto possa valorizzare le caratteristiche del viso e dare personalità a chi lo indossa - afferma Giuseppe Vincitorio, Barber di Barberino’s-. La parte anteriore è volutamente più lunga, per dare quella sensazione di movimento, mentre i lati e la nuca sono più corti, ma sfumati per dare un effetto più armonico».