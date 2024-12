Consumi | Findomestic nel 2024 friggitrici e i robot da cucina tra i prodotti più venduti

Leggi su Ildenaro.it

Neli beni durevoli cresciuti piu’ degli altri mercati. Tra ipiùnelle(+30,2%), ida(+25,5%), le mini-aspirapolvere (+16,6%), le macchine per il caffè (+9%) eiper la cura dei capelli (+7,8%) e tra i grandi elettrodomestici ci sono anche lavastoviglie (+4,1%). E’ quanto emerge dall’Osservatorio annuale deidi, realizzato dalla società di credito al consumo del Gruppo Bnp Paribas in collaborazione con Prometeia. Nel contesto di stagnazione pressoché generalizzata deifanno eccezione i beni durevoli, che crescono più degli altri mercati e chiuderanno ila quota +4,2%, raggiungendo il valore record di 78,33 miliardi secondo le tempistiche dell’Osservatorio annuale deidi. La performance è trainata dal comparto mobilità, in espansione del 7,6% nonostante il raffreddamento dei prezzi: il fatturato toccherà i 45,2 miliardi soprattutto grazie all’incremento del 9,6% in valore delle auto usate.