Caduta su lastra di ghiaccio in condominio | chi paga i danni?

Gli incidenti nelle zone comuni all’interno degli stabili condominiali purtroppo sono eventi frequenti. Scivoloni sulle scale o nei cortili sono ancor più probabili se a complicare le cose si formano lastre dia seguito di un brusco calo di temperatura dopo una nevicata. Determinare il soggetto su cui ricade la responsabilità è un fatto piuttosto complesso per il quale è spesso necessario l’intervento dei giudici. Ilnon è sempre responsabile per gli incidenti che avvengono nelle parti comuni in quanto in molti casi intervengono altri fattori.In quali casi è responsabile ilIn base a quanto disposto dalla legge, in caso di incidenti nelle parti comuni dello stabile, in linea generale, ilè responsabile. La normativa di riferimento in materia è stabilita dall’articolo 2051 del codice civile che disciplina la responsabilità per il danno cagionato dalle cose in custodia.