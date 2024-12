Superguidatv.it - A Capodanno tutti da me, il nuovo film con Massimo Boldi: quando in tv, trama, cast

da me andrà in onda mercoledì 1° gennaio 2025 in seconda serata su Canale 5. Sarà presentato in anteprima questa sera, 27 dicembre, al Capri Hollywood, evento in cuiriceverà il Capri Family Award. Vediamo insieme ulteriori dettagli su questa commedia italiana.Ladel“Ada me”Ada me è l’adattamento cinematografico dell’omonima commedia teatrale di Toni Fornari, Andrea Maia (anche registi del), e Vincenzo Sinopoli. Prodotto da Time Multimedia di Gianluca Vania Pirazzoli, figlio del maestro Pinuccio Pirazzoli, compositore delle musiche.La storia segue Lorenzo Colombo (), senatore della Repubblica che si appresta a festeggiare il suo 75° compleanno e la pensione nella notte del 31 dicembre 2024. Come ha svelato l’attore protagonista, durante questa festa, Lorenzo riunisce molti di quelli che, come lui, nel ’68 credevano e lottavano per un mondo migliore.