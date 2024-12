Nerdpool.it - Tutti i personaggi del DCU citati nel quinto episodio di Creature Commandos

Leggi su Nerdpool.it

Arrivati alla seconda metà di, l’attenzione della prima serie televisiva del DCU rimane concentrata sulla squadra di mostri del titolo e sulla loro missione in Pokolistan. Ciò significa che ilè più interessato a svelare il mistero che circonda la principessa Illana (doppiata da Maria Bakalova) che a passeggiare nel passato e a rivelare come altrie franchise DC popolano il nuovo universo cinematografico di James Gunn e Peter Safran. Tuttavia, l’ultimodella serie animata accenna a come alcuni dei progetti DCU attualmente in fase di sviluppo si collegheranno all’universo più ampio.I legami greci di Wonder WomanIldiinizia con Rick Flag Sr. (Frank Grillo) ed Eric Frankenstein (doppiato da David Harbour) che spiano Aisla MacPherson (doppiata da Stephanie Beatriz).