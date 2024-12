Ilrestodelcarlino.it - Summer tutto l’anno . Due cupole sul lungomare per vivere il mare d’inverno

Sono spuntate lealRimini cafè sulTintori, tra la spiaggia e il Grand Hotel. Da alcune settimane il Rimini cafè offre una propria interpretazione del, e la cosa sta piacendo alla clientela. L’idea di Lucio Paesani, che a due passi ha anche il Coconuts, è stata semplice: organizzare uno spazio prettamente estivo e all’aperto, trasformandolo in un luogo daanche con le temperature fredde di questi ultimi giorni. In questo modo ha consentito a tutti di godere dello spettacolo del. Così sono spuntate duetrasparenti nello spazio del locale affacciato sulla rotonda dedicata al maestro Federico Fellini. Alte diversi metri, offrono spazio per la clientela che in queste serate fredde, ma a tratti anche terse, possono ammirare il cielo stellato.