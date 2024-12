Laprimapagina.it - Stefano Di Giacomo insignito del titolo di “Avvocato dell’Anno 2024” per il diritto assistenziale

Di, stimatodi Modica in Sicilia, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “” nella categoriadurante gli Awards di Le Fonti. Questo evento rappresenta uno dei momenti più significativi per il panorama legale ed economico italiano, celebrando l’eccellenza professionale attraverso una rigorosa selezione. Le Fonti, con una comunità certificata di oltre 10,5 milioni di membri, è una piattaforma di riferimento per il business in Italia e nel mondo.Il premio è stato assegnato aDiper il suo impegno costante nel garantire tutela e giustizia ai cittadini più vulnerabili. Lo studio legale che dirige, noto per la sua competenza e dedizione, è diventato negli anni un punto di riferimento per coloro che affrontano complesse battaglie legali in ambito