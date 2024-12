Oasport.it - Startlist discesa Bormio 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Sabato 28 dicembre (ore 11.30) andrà in scena lalibera maschile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino. Inizia il fine settimana sulle nevi italiane: si preannuncia grande spettacolo sulla mitica pista Stelvio con una delle gare più prestigiose dell’intera stagione e che terrà compagnia agli appassionati subito dopo la pausa natalizia.L’Italia punta in alto con Dominik Paris, autentico Re su questa pista, e con Mattia Casse, ringalluzzito dalla vittoria nel superG della Val Gardena. Lo svizzero Marco Odermatt è il grande favorito della vigilia, ma attenzione all’austriaco Vincent Kriechmayr, agli statunitensi Bryce Bennett e Ryan Cochran-Siegle, all’elvetico Justin Murisier e ai canadesi Cameron Alexander e James Crawford. Assente il francese Cyprien Sarrazin dopo la brutta caduta in prova.