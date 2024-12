Zon.it - Pontecagnano, lite alla Vigilia di Natale: accoltellato in un bar, denunciato un 31enne

Faiano – È stato identificato il responsabile dell’aggressione avvenuta il 24 dicembre all’interno di un bar del centro cittadino. Si tratta di undel posto che, al termine delle indagini condotte dai carabinieri, è statoa piede libero per lesioni.Come riportato da SalernoToday, la vittima, un 38enne, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Dopo le cure ricevute dal personale sanitario, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.Secondo quanto emerso, latra i due sarebbe scaturita per motivi banali, degenerando poi in un accoltellamento. L’episodio, avvenuto nel giorno delladi, ha destato particolare scalpore nella comunità locale.Le autorità, intervenute tempestivamente sul posto, hanno avviato le indagini che hanno portato all’identificazione del presunto responsabile.