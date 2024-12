Sport.quotidiano.net - Podismo. ’Corri con Babbo Natale’. Successo a Serravalle

Un pomeriggio di corsa e uno scambio di auguri tra podisti. Nella vigilia di natale si è svolto il tradizionale appuntamento della ‘Corri con, con partenza dal parco pubblico di. Si è trattata della dodicesima edizione, camminata non competitiva aperta a tutti, sulle distanze di 6 o 3 km. L’evento è stato organizzato come sempre da Pro Loco, gruppo podistico Argine Berra, con i patrocini del Comune di Riva del Po e Uisp comitato di Ferrara. Il programma di martedì ha visto il ritrovo dei quasi cento partecipanti al parco pubblico di via S. Mongini che per la prima volta è stato il punto di partenza e arrivo della camminata, dove era presente anche la tensostruttura riscaldata. Le prime partenze sono state le gare della mini podistiche, con percorsi sulle distanze dei 500, 1000 e 1500 metri, suddivisa per fasce di età.